T.C. KUMLUCA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 29.11.2024 - 00:01

T.C. KUMLUCA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : 2022/574 Esas

Hırsızlık suçundan Mahkememizin 2022/574 esas 2023485 karar sayılı ilam ile sanık OMADKHON RAKHIMOVA hakkında,

Yapılan yargılama sonucunda neticeten TCK 142/2-h maddesince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair;C.Savcısının huzurunda, tarafların yokluğunda tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde,mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu İLAN OLUNUR. 26.11.2024