T.C. KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 27.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/281 Esas

DAVALI: MAYALARIN OSMAN

Davacı Muttalip Depe tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce yerleşim yeri adresiniz tespit edilmediğinden tebligat yapılamamıştır. Yapılan araştırmadan bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava özeti: Çankırı ili, Kurşunlu ilçesi, Hacıbekir mahallesinde, Kain 301 Ada ve 11 Parsel nolu taşınmazın tapusunun tescil işleminin iptali ile davacı Muttalip Depe'nin babası olan Satılmış Depe adına tesciline karar verilmesi istemli davadır.

HMK'nın 127. maddesi gereği HMK'nın 129. maddesinde yer alan şartları taşıyan cevap dilekçesini mahkememize sunmanız için iki hafta yasal sürenin bulunduğu ve süresinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde dava dilekçesinde yer alan tüm iddiaları inkar etmiş sayılacağınız, delil olarak göstereceğiniz belgelerinin dilekçenize ekleyerek verilmesi, başka yerden getirtilecek belgeler için gerekli bilgilerin verilmesi, tespit edilmesini istediğiniz hususlarda gider avansını karşılamanız gerekeceği, aksi halde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.