T.C. KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2022/109 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Çankırı ili, Kurşunlu ilçesi, Hocahasan Köyü
MEVKİİ: KAŞIN BAŞI
PAFTA NO:
ADA NO: 104
PARSEL NO: 230
VASFI: TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ: 5.535,37 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI: ABDURRAHMAN AĞAOĞLU, ADİLE ATA, ALİ AĞAOĞLU, EMİNE ÇINAR, FATMA UYSAL, FİLİZ DENİZ, GÜLAY YEŞİLDAĞ, GÜLESER KABAKCI, MEHMET AĞAOĞLU, MUSTAFA AĞAOĞLU, RİFAT AĞAOĞLU, SEHER AĞAOĞLU, SONGÜL AĞAOĞLU, TUNCAY AĞAOĞLU, YETER HAMZAOĞLU, YÜKSEL AĞAOĞLU, ZEKERİYA AĞAOĞLU, MÜTEVEFFA RECEP AĞAOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/109 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.