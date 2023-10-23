T.C. KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 23 Ekim 2023

ESAS NO: 2022/109 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Çankırı ili, Kurşunlu ilçesi, Hocahasan Köyü

MEVKİİ: KAŞIN BAŞI

PAFTA NO:

ADA NO: 104

PARSEL NO: 230

VASFI: TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ: 5.535,37 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: ABDURRAHMAN AĞAOĞLU, ADİLE ATA, ALİ AĞAOĞLU, EMİNE ÇINAR, FATMA UYSAL, FİLİZ DENİZ, GÜLAY YEŞİLDAĞ, GÜLESER KABAKCI, MEHMET AĞAOĞLU, MUSTAFA AĞAOĞLU, RİFAT AĞAOĞLU, SEHER AĞAOĞLU, SONGÜL AĞAOĞLU, TUNCAY AĞAOĞLU, YETER HAMZAOĞLU, YÜKSEL AĞAOĞLU, ZEKERİYA AĞAOĞLU, MÜTEVEFFA RECEP AĞAOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/109 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.