T.C. KURTALAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 26.03.2025 - 00:01

T.C. KURTALAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2024/17 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Yuvalı Köyü 101 ada 5 parsel

MEVKİİ: YUVALI KÖYÜ

ADA NO: 101

PARSEL NO: 5

VASFI: TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ: 591,18 M²

MALİKİN ADI VE SOYADI: FATIM KAYA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN KİME YÖNELTİLECEĞİ: DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN YATIRILACAĞI BANKA: T.C. ZİRAAT BANKASI SİİRT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İDARİ YARGIDA DAVA AÇMA SÜRESİ: Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilir.

Tebliğden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da Dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz hususu; 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/11/2024