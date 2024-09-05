T.C. KURTALAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Yayınlanma: 05.09.2024 - 00:00

Sayı: 2023/689B Esas 27/06/2024 Konu: İlanen Tebligat

Sayın İSMAİL KABA

Davacı , Gazanfer Toprak ile Davalı İsmail Kaba aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davanın, tensip zaptında belirtildiği üzere davalıya dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli şerhli ilanen tebligat yapılmasına, masrafın davacı tarafça karşılanmasına karar verilmiş olup,

İş builan metnine ekli Davacı Gazanfer Toprak vekili Av. Emine Toprak tarafından verilen dava dilekçesi ile mahkememizce yapılan yargılama sonucunda hazırlanan tensip zaptında belirtildiği üzere,

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceğiniz,

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,

Dava dilekçesine, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, bu süre içinde ilk itirazlarınızı sunmanız, bu süre içerisinde cevap vermeniz imkansız ise yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus ve 1 ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dilekçede ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur. HMK 122,127,128

İş bu ilanın gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra davalı İsmail KABA'ya tebliğ edilmiş sayılacağı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince tebliği ilan olunur.