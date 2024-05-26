T.C. KURTALAN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN
Sayı: 2023/313 Esas 22/05/2024
Davacı AHMET KEKLİK ile Gaip Adayı Hikmet Keklik arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HİKMET KEKLİK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22/05/2024
GAİP T.C. KİMLİK NO: 14141706318
ADI SOYADI: HİKMET KEKLİK
BABA ADI: SELAHATTİN
ANA ADI: KESRA
DOĞUM TARİHİ: 28/07/1971
DOĞUM YERİ: KURTALAN
İKAMETGAH ADRESİ:
#ilangovtr Basın No: ILN02038644