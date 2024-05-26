Yayınlanma: 26.05.2024 - 00:00

T.C. KURTALAN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Sayı: 2023/313 Esas 22/05/2024

Davacı AHMET KEKLİK ile Gaip Adayı Hikmet Keklik arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HİKMET KEKLİK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22/05/2024

GAİP T.C. KİMLİK NO: 14141706318

ADI SOYADI: HİKMET KEKLİK

BABA ADI: SELAHATTİN

ANA ADI: KESRA

DOĞUM TARİHİ: 28/07/1971

DOĞUM YERİ: KURTALAN

İKAMETGAH ADRESİ:

#ilangovtr Basın No: ILN02038644