T.C. KUŞADASI 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 18.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/493 Esas

DAVALI: JEREMY PETER ENTVISTLE

(Peter James ve Rosemary Ann oğlu 1965 D.lu)

Kuşadası İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine, küçükler EgeAlec ENTVISTLE, EMEL AMY ENTVISTLE'nin anneleri AYTEN GEZGÜÇ'ün vefatı sebebiyle, adı geçen çocukların Medeni Kanunun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına ilişkin Tüzüğünün 4. Maddesi uyarınca açılan Çocuk Mallarının Korunması davasında davalıya çıkarılan ihtarata ilişkin tebligatların bila tebliğ döndüğü, yapılan adres araştırması sonucunda da davalının adresinin tespit edilememiş olması sebebiyle davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden,

Dosyanın duruşması 26/11/2024 günü saat 09.30 a bırakılmış olup, işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde mahkememize başvurarak onsekiz yaşından küçük çocuklarınızın varsa mal varlığının dökümünü gösteren bir defter vermeniz ve bu malvarlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişiklikleri de bildirmeniz, çocuğun mallarını yönetmekte her ne sebeple olursa olsun yeterince özen göstermemeniz halinde TMK' nın 360 ve 361. maddelerinde öngörülen önlemlerin alınacağı ve gerekli işlemlerin yapılacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.