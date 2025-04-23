T.C. KÜTAHYA KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 23.04.2025 - 00:01

KÜTAHYA İLI MERKEZ İLÇE VEFA MAHALLESI VE CUMHURIYET MAHALLESI 1. ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESI KAPSAMINDA  UZLAŞMA GÖRÜŞMESI  İÇIN İLANEN TEBLİGAT

İL

 

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

ADI SOYADI

BABA ADI

KÜTAHYA

MERKEZ

Vefa

812/13

AKİF

ÖZKUL

H.İBRAHİM

KÜTAHYA

MERKEZ

Vefa

812/13

DURSUN

YILDIRIM

HÜSEYİN

KÜTAHYA

MERKEZ

Vefa

812/13

GÜLTEN

SOLGUN

GALİP

KÜTAHYA

MERKEZ

Vefa

812/13

HATİCE

ŞEN

AHMET

KÜTAHYA

MERKEZ

Vefa

812/13

İBRAHİM

İBİL

SÜLEYMAN

KÜTAHYA

MERKEZ

Vefa

812/13

İSMAİL

SARI

MUSTAFA

KÜTAHYA

MERKEZ

Vefa

812/13

TEVFİK

AKYILDIZ

MEHMET

KÜTAHYA

MERKEZ

Vefa

815/7

AYŞE

KABADAYI

SEYDİ AHMET

KÜTAHYA

MERKEZ

Vefa

815/7

BAHATTİN

ERGÜN

MUSA KAZIM

KÜTAHYA

MERKEZ

Vefa

815/7

HÜSEYİN

DURANER

VELİ

KÜTAHYA

MERKEZ

Vefa

815/7

MUSTAFA

TOSUN

SADIK

 

KÜTAHYA

 

MERKEZ

Cumhuriyet

2397/6 2397/7  2412/1

HAMİYET

ŞAHİN

HÜSEYİN

KÜTAHYA

MERKEZ

Cumhuriyet

2407/3

BEKİR

EKİCİ

ABDULLAH

Tebliğin sebebi: Kütahya İli, Merkez İlçesi, Vefa Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi 1. Etap Riskli alanı Hak sahipliği çalışması.

Tebliğ Metni Konusu: 6306 Sayılı Kanun Kapsamında kentsel dönüşüm uygulama alanında hak sahibi olunması.

İlan Merci: Kütahya Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Başvuru Yeri: Gaybi Efendi Mah. Atatürk Bulvarı No: 93/1 Kütahya / MERKEZ

Başvuru Yeri Tel: (274) 223 60 75

AÇIKLAMA:

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Vefa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 17,04 hektar büyüklüğündeki alan ve Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 12,16 hektar büyüklüğündeki alanların 6306  sayılı  Afet  Riski  Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 17.04.2013 tarih ve 4678 sayılı mülga Bakanlar Kurulu Kararı ile "Riskli Alan" olarak ilan edilmiştir.

Söz konusu Riskli Alanda Başkanlığımızca yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahibi olduğunuz taşınmazla ilgili olarak 6306 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak uzlaşma görüşmelerinde ( konut, nakit vb..) bulunmak üzere bizzat veya yetkili temsilciniz aracığıyla tebliğ tarihinden itibaren  15 gün içinde yukarıda belirtilen adrese başvurmanız gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde başvurulmaması halinde uzlaşma yapılmadığı yönünde işlem yapılacağı tarafınıza tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02210073