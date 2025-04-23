T.C. KÜTAHYA KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
KÜTAHYA İLI MERKEZ İLÇE VEFA MAHALLESI VE CUMHURIYET MAHALLESI 1. ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESI KAPSAMINDA UZLAŞMA GÖRÜŞMESI İÇIN İLANEN TEBLİGAT
İL
İLÇE
MAHALLE
ADA
PARSEL
ADI SOYADI
BABA ADI
KÜTAHYA
MERKEZ
Vefa
812/13
AKİF
ÖZKUL
H.İBRAHİM
KÜTAHYA
MERKEZ
Vefa
812/13
DURSUN
YILDIRIM
HÜSEYİN
KÜTAHYA
MERKEZ
Vefa
812/13
GÜLTEN
SOLGUN
GALİP
KÜTAHYA
MERKEZ
Vefa
812/13
HATİCE
ŞEN
AHMET
KÜTAHYA
MERKEZ
Vefa
812/13
İBRAHİM
İBİL
SÜLEYMAN
KÜTAHYA
MERKEZ
Vefa
812/13
İSMAİL
SARI
MUSTAFA
KÜTAHYA
MERKEZ
Vefa
812/13
TEVFİK
AKYILDIZ
MEHMET
KÜTAHYA
MERKEZ
Vefa
815/7
AYŞE
KABADAYI
SEYDİ AHMET
KÜTAHYA
MERKEZ
Vefa
815/7
BAHATTİN
ERGÜN
MUSA KAZIM
KÜTAHYA
MERKEZ
Vefa
815/7
HÜSEYİN
DURANER
VELİ
KÜTAHYA
MERKEZ
Vefa
815/7
MUSTAFA
TOSUN
SADIK
KÜTAHYA
MERKEZ
Cumhuriyet
2397/6 2397/7 2412/1
HAMİYET
ŞAHİN
HÜSEYİN
KÜTAHYA
MERKEZ
Cumhuriyet
2407/3
BEKİR
EKİCİ
ABDULLAH
Tebliğin sebebi: Kütahya İli, Merkez İlçesi, Vefa Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi 1. Etap Riskli alanı Hak sahipliği çalışması.
Tebliğ Metni Konusu: 6306 Sayılı Kanun Kapsamında kentsel dönüşüm uygulama alanında hak sahibi olunması.
İlan Merci: Kütahya Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Başvuru Yeri: Gaybi Efendi Mah. Atatürk Bulvarı No: 93/1 Kütahya / MERKEZ
Başvuru Yeri Tel: (274) 223 60 75
AÇIKLAMA:
Kütahya İli, Merkez İlçesi, Vefa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 17,04 hektar büyüklüğündeki alan ve Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 12,16 hektar büyüklüğündeki alanların 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 17.04.2013 tarih ve 4678 sayılı mülga Bakanlar Kurulu Kararı ile "Riskli Alan" olarak ilan edilmiştir.
Söz konusu Riskli Alanda Başkanlığımızca yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahibi olduğunuz taşınmazla ilgili olarak 6306 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak uzlaşma görüşmelerinde ( konut, nakit vb..) bulunmak üzere bizzat veya yetkili temsilciniz aracığıyla tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıda belirtilen adrese başvurmanız gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde başvurulmaması halinde uzlaşma yapılmadığı yönünde işlem yapılacağı tarafınıza tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.