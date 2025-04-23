T.C. KÜTAHYA KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 23.04.2025 - 00:01

KÜTAHYA İLI MERKEZ İLÇE VEFA MAHALLESI VE CUMHURIYET MAHALLESI 1. ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESI KAPSAMINDA UZLAŞMA GÖRÜŞMESI İÇIN İLANEN TEBLİGAT



İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL ADI SOYADI BABA ADI KÜTAHYA MERKEZ Vefa 812/13 AKİF ÖZKUL H.İBRAHİM KÜTAHYA MERKEZ Vefa 812/13 DURSUN YILDIRIM HÜSEYİN KÜTAHYA MERKEZ Vefa 812/13 GÜLTEN SOLGUN GALİP KÜTAHYA MERKEZ Vefa 812/13 HATİCE ŞEN AHMET KÜTAHYA MERKEZ Vefa 812/13 İBRAHİM İBİL SÜLEYMAN KÜTAHYA MERKEZ Vefa 812/13 İSMAİL SARI MUSTAFA KÜTAHYA MERKEZ Vefa 812/13 TEVFİK AKYILDIZ MEHMET KÜTAHYA MERKEZ Vefa 815/7 AYŞE KABADAYI SEYDİ AHMET KÜTAHYA MERKEZ Vefa 815/7 BAHATTİN ERGÜN MUSA KAZIM KÜTAHYA MERKEZ Vefa 815/7 HÜSEYİN DURANER VELİ KÜTAHYA MERKEZ Vefa 815/7 MUSTAFA TOSUN SADIK KÜTAHYA MERKEZ Cumhuriyet 2397/6 2397/7 2412/1 HAMİYET ŞAHİN HÜSEYİN KÜTAHYA MERKEZ Cumhuriyet 2407/3 BEKİR EKİCİ ABDULLAH

Tebliğin sebebi: Kütahya İli, Merkez İlçesi, Vefa Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi 1. Etap Riskli alanı Hak sahipliği çalışması.

Tebliğ Metni Konusu: 6306 Sayılı Kanun Kapsamında kentsel dönüşüm uygulama alanında hak sahibi olunması.

İlan Merci: Kütahya Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Başvuru Yeri: Gaybi Efendi Mah. Atatürk Bulvarı No: 93/1 Kütahya / MERKEZ

Başvuru Yeri Tel: (274) 223 60 75

AÇIKLAMA:

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Vefa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 17,04 hektar büyüklüğündeki alan ve Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 12,16 hektar büyüklüğündeki alanların 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 17.04.2013 tarih ve 4678 sayılı mülga Bakanlar Kurulu Kararı ile "Riskli Alan" olarak ilan edilmiştir.

Söz konusu Riskli Alanda Başkanlığımızca yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahibi olduğunuz taşınmazla ilgili olarak 6306 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak uzlaşma görüşmelerinde ( konut, nakit vb..) bulunmak üzere bizzat veya yetkili temsilciniz aracığıyla tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıda belirtilen adrese başvurmanız gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde başvurulmaması halinde uzlaşma yapılmadığı yönünde işlem yapılacağı tarafınıza tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.