T.C. LAPSEKİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 19.04.2025 - 00:01

T.C. LAPSEKİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/16 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Çanakkale ili Lapseki ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Gündoğdu Mevkii, 15 ada 2 nolu parsel 278,56m2 lik yüzölçümüne sahip olup tapuda ''Bahçeli Kagir iki ev ve bir ahır'' vasfında kayıtlıdır. Taşınmaz belediye sınırları içerisinde yer almakta olup 3. Derece Arkeolojik sit alanı ve 1/1000 ölçekli Koruma uygulama imar planı içerisinde, ve imar planı içerisinde tescilli yapı olarak bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde 2B sınıfında Kagir yapıda 2 katlı %60 yıpranma payına sahip toplam 130m2 alanlı mesken kullanımlı bir ev ve metruk halde ahır ve tek katlı ev bulunmaktadır.

Adresi: Cumhuriyet Mah. 15 Ada 2 Parsel Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü: 278,56 m2

İmar Durumu: Lapseki Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Servisinin 10/07/2024 tarih ve E-92533175-000-9002 sayılı yazısında; "taşınmazın 3.Derece Arkeolojik sit alanı ve 1/1000 ölçekli Koruma uygulama imar planı içerisinde, ve imar planı içerisinde tescilli yapı olarak bulunmakta olduğu" belirtilmiştir.

Kıymeti: 3.200.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: "2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır", "06.02.2007 Tarihli Bakanlar kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz, Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez" ,''3. Derece arkeolojik sit alanıdır'' ve ''Tasarruf krokisinde görüldüğü üzere bu parselin avlu duvarı Cami altı sokağına tecavüzlüdür'' beyanlarının bulunduğu görülmüştür.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/06/2025 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati: 25/06/2025 - 10:07

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/07/2025 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati: 25/07/2025 - 10:07

15/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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