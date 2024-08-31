T.C. LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 31.08.2024 - 00:01

T.C.LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2023/376

KARAR NO : 2024/299

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 16.05.2024 tarihli ilamı ile 155/1,142/2.h.2 maddesi gereğince sanık hakkında Beraat karar verildiği, katılan Fikret ve Asiye oğlu 24.12.1996 Akşehir doğumlu YASİN ÖRK'ün tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen bulunmamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilmemiştir.

Sanık hakkında 155/1, 142/2.h.2 maddesinde belirtilen Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Güveni Kötüye Kullanma suçunun unsurları oluşmadığından BERAATİNE karar verilmiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içeresinde İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ NEZDİNDE İSTİNAF YOLUNA başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu katılan YASİN ÖRK'e tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR