T.C. LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/295- 296- 297- 298- 299- 300- 301- 302- 303- 304- 305- 306- 309 Esas
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği ekte gönderilen listede yazılı taşınmazlara ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı T.C.KARAYOLLARI 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizin ekli listede yer alan 2024/295- 296- 297- 298- 299- 300- 301- 302- 303- 304- 305- 306- 309 Esas sayılı dosyalarında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/12/2024
Esas No Mah/köyAda ParselMalik
2024/295 Eskibedir Köyü124 1 Veli Zorlutuna
2024/296 Hürriyet Mah.383 39 Ali Ahmet Azman
2024/297 Eskibedir Köyü124 11 Arif Uslu-halil İbrahim Uslu- Hüseyin Uslu- Mahmut Uslu- Özden Uslu- Özlem Uslu
2024/298 Eskibedir Köyü120 19 Gülay Güngör - Gülümser Tilki
2024/299 Eskibedir Köyü120 26 Birsen Varol - Eyyüp Varol -
Gülay Güngör - Gülümser Tilki- Havva Varol- Mustafa Varol- Sadettin Varol- Saniye Varol- Veli Varol
2024/300 Hürriyet Mah270 37 Ali İleri- Cengiz İleri- Gürsel İleri- Kadriye İleri- Leyla Gönülaçan- Rüşted İleri- Sinan İleri- Şevket İleri- Tamer İleri- Zeynep İleri
2024/301 Sevgi Mah395 60 Nurettin Kara
2024/302 Sevgi Mah395 44 Dilek Burçin
Yılmaz-nursel Eker-recai Eker-özer Eker
2024/303 Sevgi Mah140 40 Fisun Yaman- Hatice
Takkeciler- Esin Tufantoz- Aysun Yılmaz- Rüveyde Takkeciler
2024/304 Eskibedir Köyü124 5-16 Ayşe Açıl- Fatma Yüce- GülsüM Çeltikli -Huriye Yıldız- Julide Hanife Torpil- Şerife Hınız- Turgay Hınız- Zeliha Türkyılmaz
2024/305 Eskibedir Köyü 124 7-22 Ömer Demirhan
2024/306 Hürriyet Mah384 41 Vadettin Gürsu
2024/309 Sevgi Mah395 68
395 74Sarımsaklı Mah 998 121000 31001 3 Ziya Organik Tarım İşletmeleri Aş