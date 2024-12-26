T.C. LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 26.12.2024 - 00:01

T.C. LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/295- 296- 297- 298- 299- 300- 301- 302- 303- 304- 305- 306- 309 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği ekte gönderilen listede yazılı taşınmazlara ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı T.C.KARAYOLLARI 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizin ekli listede yer alan 2024/295- 296- 297- 298- 299- 300- 301- 302- 303- 304- 305- 306- 309 Esas sayılı dosyalarında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/12/2024

Esas No Mah/köyAda ParselMalik

2024/295 Eskibedir Köyü124 1 Veli Zorlutuna

2024/296 Hürriyet Mah.383 39 Ali Ahmet Azman

2024/297 Eskibedir Köyü124 11 Arif Uslu-halil İbrahim Uslu- Hüseyin Uslu- Mahmut Uslu- Özden Uslu- Özlem Uslu

2024/298 Eskibedir Köyü120 19 Gülay Güngör - Gülümser Tilki

2024/299 Eskibedir Köyü120 26 Birsen Varol - Eyyüp Varol -

Gülay Güngör - Gülümser Tilki- Havva Varol- Mustafa Varol- Sadettin Varol- Saniye Varol- Veli Varol

2024/300 Hürriyet Mah270 37 Ali İleri- Cengiz İleri- Gürsel İleri- Kadriye İleri- Leyla Gönülaçan- Rüşted İleri- Sinan İleri- Şevket İleri- Tamer İleri- Zeynep İleri

2024/301 Sevgi Mah395 60 Nurettin Kara

2024/302 Sevgi Mah395 44 Dilek Burçin

Yılmaz-nursel Eker-recai Eker-özer Eker

2024/303 Sevgi Mah140 40 Fisun Yaman- Hatice

Takkeciler- Esin Tufantoz- Aysun Yılmaz- Rüveyde Takkeciler

2024/304 Eskibedir Köyü124 5-16 Ayşe Açıl- Fatma Yüce- GülsüM Çeltikli -Huriye Yıldız- Julide Hanife Torpil- Şerife Hınız- Turgay Hınız- Zeliha Türkyılmaz

2024/305 Eskibedir Köyü 124 7-22 Ömer Demirhan

2024/306 Hürriyet Mah384 41 Vadettin Gürsu

2024/309 Sevgi Mah395 68

395 74Sarımsaklı Mah 998 121000 31001 3 Ziya Organik Tarım İşletmeleri Aş