Yayınlanma: 13.09.2024 - 00:01

T.C. LÜLEBURGAZ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/16 Tereke

Aksarayili,Merkez ilçesi, Pınar mahallesi, Cilt 24 Aile sıra no 32 sırada nüfusa kayıtlı15/09/1973 doğumlu 27/02/2019 tarihinde vefat eden müteveffa Ahmet Yuvanç'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.