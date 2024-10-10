T.C. MAÇKA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 10.10.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2021/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Trabzon İl, Maçka İlçe, KONAK Mahalle/Köy, 1189 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz Belediye sınırları dâhilindedir. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Meskun mahalle oldukları bildirilmiştir. DOP kesintisi olmayan 1/1000 imar planı kapsamı içerisinde Nazım İmar Planı kapsamı dâhilindedir. Kadastro parselidir. Maçka İlçe merkezine 627 metre, Trabzon Erzurum karayoluna cephedir. Yol, su, elektrik, çöp toplama, kanalizasyon hizmetlerinden yararlandığı tespit edilmiştir. geometrik olarak düzgün olmayan dörtgen, topoğrafik olarak düz jeolojik olarak sağlam bir zemin yapısına sahiptir. yerleşimin yoğun o olduğu bir bölgedir.1. Yapı: Bodrum ve zemin kattan oluşan bu yapı bina olarak olarak kullanılmaktadır. Bodrum katın alanı 60,50 m2 olup betonarme kargası tuğla duvarları yapılmıştır. Sıvası boyası yoktur. Depo olarak kullanılan bodrum katın iç tesisatları eksiktir. Bu nedenle eksik imalat oranı %40 olarak belirlenmiştir. Binanın zemin katı konut olarak kullanılmaktadır. Alanı 127,60 m2 olup, iç imalatları sıvası boyası yapılmıştır. İç imalatları tamdır. ( kapı pencere tesisat v.b ) binanın dış sıvası boyası olmadığından zemin katın bedelinin birim m2 maliyet cetvelinde belirlenen bedelin %97 si alınacaktır. Bina da ısınma sobalı olup, tümündeki yıpranma payı %15.2. Yapı:bina olup, zemin kattan oluşmaktadır. Binanın alanı 27,30 m2 olup konut olarak kullanılmaktadır. Binanın ana taşıyıcı iskelesi ahşap olup üzerine tahta kaplanmıştır. Binanın yıpranma payı %10 olarak belirlenmiştir. 3. Yapı: Ahır olarak kullanılan bu yapı taşıyıcı iskeleti ahşap olup üzeri tahta ve teneke kullanılarak kaplanmıştır. İnek ahırının alanı 33,00m2 ve yıpranma payı % 50 olarak belirlenmiştir.m997 dal hesabıyla üzerinde muhtelif fındık(960 dal)ve meyve ağaçları mevcuttur.

Adresi: Maçka Konak Mahallesi 1189 Ada 1 Parsel Maçka / TRABZON

Yüzölçümü: 12.203,97 m2,

İmar Durumu: Yukarıda izah edilmiştir.

Kıymeti: 29.370.345,89 TL, KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/11/2024 - 10:17

Bitiş Tarih ve Saati: 12/11/2024 - 10:17

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/11/2024 - 10:17

Bitiş Tarih ve Saati: 06/12/2024 - 10:17

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Trabzon İl, Maçka İlçe, REŞADİYE Mahalle/Köy, 79 Ada, 4 Parsel, Taşınmaz Belediye sınırları dâhilindedir. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Meskun mahalle oldukları bildirilmiştir. DOP kesintisi olmayan 1/1000 imar planı kapsamı içerisinde Nazım İmar Planı kapsamı dâhilindedir. Kadastro parselidir. Maçka İlçe merkezine 627 metre, Trabzon Erzurum karayoluna cephedir. Yol, su, elektrik, çöp toplama, kanalizasyon hizmetlerinden yararlandığı tespit edilmiştir. geometrik olarak düzgün olmayan dörtgen, topoğrafik olarak düz jeolojik olarak sağlam bir zemin yapısına sahiptir. yerleşimin yoğun o olduğu bir bölgedir. üzerinde dal hesabıyla 4 dal ıhlamur, elma ve karayemiş ağacı vardır.

Adresi: Reşadiye Mahallesi 79 Ada 4 Parsel Maçka / TRABZON

Yüzölçümü: 725,75 m2

İmar Durumu: Yukarıda izah edilmiştir.

Kıymeti: 1.708.117,94 TL, KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/11/2024 - 10:38

Bitiş Tarih ve Saati: 12/11/2024 - 10:38

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/11/2024 - 10:38

Bitiş Tarih ve Saati: 06/12/2024 - 10:38

21/09/2024

Nazım Yusuf ARSLAN

Satış Memuru

144960

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.