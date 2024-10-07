T.C. MALATYA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 07.10.2024 - 00:00

Dosya No: 2010/328 Esas

Karar No: 2016/115 Karar

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılarak mahkememiz gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilen;

Hamdi ve Hanım oğlu 09/04/1997 Malatya doğumlu, Malatya, Yeşilyurt, Yeşiltepe mah/köy nüfusunda kayıtlı katılan mağdur Abdullah ÖZDOLANBAY'a mahkememiz gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilmekle;

"Mahkememizin 10.03.2016 tarih 2010/328 E ve 2016/115 Karar sayılı kararıyla sanık Hamdi ÖZDOLANBAY' ın mağdure Meryem ÖZDOLANBAY' a yönelik Nitelikli Cinsel İstismara Teşebbüs suçundan 5237 Sayılı TCK' nın 103/2, 103/3, 35,2, 103/6 ve 62/1, 53/1-2-3 madde hükümlerince neticeten 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, yine mağdur Abdullah ÖZDOLANBAY' a yönelikKasten Yaralama suçundan TCK' nın 86/2, 86/3-a, 62 53/1-2-3 madde hükümlerince neticeten 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği";

İş bu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı vetebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması yada bulunduğu yer Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu aracılığıyla dilekçe göndermek suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz yasa yoluna başvurulabileceği, kanun yoluna başvurulmadığı takdirde dosyanın mevcut haliyle yeniden Yargıtay İlgili Ceza Dairesine gönderileceğiilanen tebliğ ve ihtar olunur.24.09.202