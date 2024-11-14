T.C. MALATYA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.11.2024 - 00:00

Dosya No: 2023/18 Esas

Karar No: 2024/65 Karar

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılarak mahkememiz gerekçeli kararının ve sanık müdafinin istinaf başvuru dilekçesininilanen tebliğine karar verilen;

Süleyman ve Fatma kızı, 01/01/1985 HAMA doğumlu, Suriye uyruklu FERDOVS ELHORANİ'yemahkememiz gerekçeli kararı ile sanık müdafininilanen tebliğine karar verilmekle;

"Mahkememizin 10.03.2016 tarih 2010/328 E ve 2016/115 Karar sayılı kararıyla sanık Hamdi ÖZDOLANBAY' ın mağdure Meryem ÖZDOLANBAY' a yönelik Nitelikli Cinsel İstismara Teşebbüs suçundan 5237 Sayılı TCK' nın 103/2, 103/3, 35,2, 103/6 ve 62/1, 53/1-2-3 madde hükümlerince neticeten 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, yine mağdur Abdullah ÖZDOLANBAY' a yönelikKasten Yaralama suçundan TCK' nın 86/2, 86/3-a, 62 53/1-2-3 madde hükümlerince neticeten 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği" bu karara karşı sanık Selahattin KUBAT müdafinin 01.04.2024 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ile istinaf başvurusunda bulunduğu"

İş bu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı vetebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması yada bulunduğu yer Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu aracılığıyla dilekçe göndermek suretiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceği, yine aynıusul ve süre içerisinde sanık müdafinin istinaf başvuru dilekçesine karşı cevap dilekçesini sunabileceği,kanun yoluna başvurulmadığı takdirde dosyanın mevcut haliyle ilgili İstinafCeza Dairesine gönderileceğiilanen tebliğ ve ihtar olunur.11.11.2024