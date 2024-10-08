T.C. MALATYA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 08.10.2024 - 00:01

T.C. MALATYA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DosyaNo : 2020/196 Esas

Karar No : 2024/193 Karar

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılarak mahkememiz gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilen;

Suriye uyruklu, Muhammed ve Hene oğlu, 04.08.1983 Halep doğumlu, Abdulkerim MAHFOUZ' a mahkememiz gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilmekle;

"Mahkememizin 23.05.2024 tarih 2020/196 E ve 2024/193 Karar sayılı kararıyla Kasten Yaralama suçundan 5237 Sayılı TCK' nın 86/2-e, 86/3-e, 29/1, 62/1. 52/2, 52,4 madde hükümlerince 2.2240 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildikten sonra CMK' nın 231/5.maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği";

İş bu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı vetebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması yada bulunduğu yer Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu aracılığıyla dilekçe göndermek suretiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceği, kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleştirileceği ilanen tebliğ ve ihtar olunur.25.09.202