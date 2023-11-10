T.C. MALATYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2022/2692 Esas 23/06/2023
GAİPLİK İLANI
Malatya ili Battalgazi ilçesi, Kavaklıbağ mah. Cilt no:35, hane no:137'da nüfusa kayıtlı 62395044946 T.C. kimlik nolu OSMAN YAZICI'dan 33 yıldır haber alınamadığı, kendisinin ölüm tehlikesi bulunduğundan bahisle,gaipliğine karar verilmesi talep edilmiştir,
Mahkememizce M.K.nun 33.maddesi gereğince duyuru yapılmasına karar verilmiştir, yukarıda ismi yazılı olan kişi hakkında bilgisi olanların duyuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2022/2692 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilanen duyurulur.
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