T.C. MALATYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MALATYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2024/853 Esas 24.03.2025
Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan) davası nedeniyle dava konusu, Malatya ili, Yeşilyurt İlçesi, Aşağıbağlar Mah. 1875 Ada, 2 Parsel
sayılı taşınmazın davalı Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Tecde Mah. Nüfusa kayıtlı Bekir oğlu, 1948 Malatya doğumlu 276******852 T.C. Kimlik nolu MAHMUT KARAKAPLAN için tebligat yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Yukarıda isimleri yazılı olan kişilerin duruşma tarihi olan 11/09/2025 tarihinde duruşmaya katılması ilanen duyurulur.
#ilangovtr Basın No: ILN02197052