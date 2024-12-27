T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)
Sayı :2012/428 Esas 31/10/2024
Davacı, TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ile Davalılar, KADİR DEMİRCİ, KENAN ILIKPINAR, NAİME ILIKPINAR, RAHİME DEMİRCİ, SENANUR BALKAYA arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak, Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda) davası nedeniyle;
Malatya İli, Merkez Aşağıbağlar Mahallesi, 5096 ada 1 parsel, F-32 Blok, Zemin Kat, 1 Bağımsız Bölüm Numaralı mesken vasfındaki (20/07/2006 tarihli Malatya-Beydağı Alt Gelir Gurubu Konut Projesi Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ne konu) taşınmaza, davalılar tarafından yapılan MÜDAHALENİN MEN'İNE (taşınmazın tahliyesine) karar verildiği İLAN olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02146320