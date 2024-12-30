Yayınlanma: 30.12.2024 - 00:01

T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/452 Esas

Davaya konu edilen Malatya ili Battalgazi ilçesi Hatunsuyu mahallesi 408 ada 15, 17, 19 ve 21 nolu parsel sayılı taşınmazlar davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2024/452 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.