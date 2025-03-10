Yayınlanma: 10.03.2025 - 00:01

T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/60 Esas

Davalılar Basri Uçar ve diğer davalılara ait olan Malatya Yeşilyurt Duranlar Mah,163 parsel, sayılı taşınmaza davacı MASKİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/60 E. dosyası ile dava açıldığı, dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği hususu İLAN OLUNUR.