T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2024/91 Esas
Malatya ili Yeşilyurt İlçesi Sütlüce Mahallesi 301 ada 1 parsel, Malatya ili Yeşilyurt İlçesi Sütlüce Mahallesi 302 ada 1 parsel, Malatya ili Yeşilyurt İlçesi Sütlüce Mahallesi 733 parsel, Malatya ili Yeşilyurt İlçesi Mahmudu Köyü 103 ada 3 parsel sayılı taşınmazların davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2024/91 Esas ayılı dosyası ile dava açıldığı hususu İLAN OLUNUR.
#ilangovtr Basın No: ILN02187481