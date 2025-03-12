Yayınlanma: 12.03.2025 - 00:01

T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/91 Esas

Malatya ili Yeşilyurt İlçesi Sütlüce Mahallesi 301 ada 1 parsel, Malatya ili Yeşilyurt İlçesi Sütlüce Mahallesi 302 ada 1 parsel, Malatya ili Yeşilyurt İlçesi Sütlüce Mahallesi 733 parsel, Malatya ili Yeşilyurt İlçesi Mahmudu Köyü 103 ada 3 parsel sayılı taşınmazların davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2024/91 Esas ayılı dosyası ile dava açıldığı hususu İLAN OLUNUR.