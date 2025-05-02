Yayınlanma: 02.05.2025 - 00:01

T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/141 Esas

Davaya konu edilen Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Kaynarca mahallesi 836 ada 3 parsel (eski 1 nolu parsel) sayılı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/141 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.