Yayınlanma: 03.02.2025 - 00:01

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/483 Esas

Malatya ili Yazıhan ilçesi Yazıhan Mahallesi 163 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ilişkin;

Kamulaştırmayı yapan davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/483 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.01.2025