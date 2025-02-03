T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/483 Esas
Malatya ili Yazıhan ilçesi Yazıhan Mahallesi 163 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ilişkin;
Kamulaştırmayı yapan davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/483 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.01.2025
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