Yayınlanma: 04.02.2025 - 00:01

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2024/476 Esas

Malatya ili Yazıhan ilçesi Yazıhan Mahallesi 194 ada 6 parsel sayılı taşınmaza ilişkin;

Kamulaştırmayı yapan davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/476 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.01.2025