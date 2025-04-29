T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2025/146 Esas
Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 157 Ada 14 (ifrazen 33) Parsel sayılı taşınmaza ilişkin;
Kamulaştırmayı yapan davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından taşınmaz maliki olan davalı Cemil ATSIZ hakkında yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/146 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.04.2025
#ilangovtr Basın No: ILN02212994