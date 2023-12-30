T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/368 Esas
Davacı, KARA YOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalı , İSMAİL DURMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle tensip ara kararı gereğince;
Dava konusu, Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi 146 ada 1 nolusayılı taşınmazın davalı İsmail Durmaz adına tapuda kayıtlı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/368 esas sayılı dosyası ile dava açılmış olup, duruşması 15/02/2024 günü saat 10:05'e bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12/12/2023
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