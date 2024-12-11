T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 11.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/417 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, Battalgazi ilçesi, Merdivenler köyü, 471 parsel (ifrazdan önce709 parsel) ve 710 parsel sayılı taşınmazları malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/417 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/11/2024