Yayınlanma: 22 Ağustos 2023

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2022/620 Esas

Davacı, Tedaş Genel Müdürlüğü ile Davalılar, Deniz Yakut, Mehmet Yakut, Ramazan Yakut, Şengül Yakut, Ümit Yakut arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Dava konusu Malatya ili, Yeşilyurt İlçesi Kırkpınar Mahallesi 212 no'lu parsel sayılı taşınmazın; TMK.'nun 713/5. maddesi uyarınca; davalılar Deniz Yakut (T.C.:27959192532), Mehmet Yakut (T.C.:27977191968), Ramazan Yakut (T.C.:28055189334), Şengül Yakut (27983191730), Ümit Yakut (T.C.:27965192304) adına tapuya kayıt ve tescili talep edilmiş olup;

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/620 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/08/2023