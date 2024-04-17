T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/114 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Kuyulu Mahallesi 124 ada 1 parsel sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- MALİYE HAZİNESİ
2- ERDOĞAN ARIKAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/114 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/03/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02017674