T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 17.04.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/114 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Kuyulu Mahallesi 124 ada 1 parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- MALİYE HAZİNESİ

2- ERDOĞAN ARIKAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/114 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/03/2024