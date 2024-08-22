T.C. MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22.08.2024 - 00:00

Esas no: 2023/143 Esas 08/08/2024

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle aşağıda ayrıntısı yazılı taşınmaz hakkında Türk Medeni Kanununun 713. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Dava konusu edilen, Malatya İli, Yazıhan İlçesi, Mısırdere Köyü, Tomolor mevkiinde bulunan 597 parsel nolu taşınmaz ile ilgili olarak aşağıda yazılı taraflar arasında mahkememizde görülmekte olan iş bu davada;