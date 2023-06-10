T.C. MANAVGAT 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10 Haziran 2023

ESAS NO: 2022/1014 Esas

TALEP EDEN: MANAVGAT SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOCUK: ERVA NUR TELLİ - Yayla Mah. 2588 Sk. No:14 İç Kapı No:2Manavgat/ ANTALYA

İHBAR OLUNAN: AYŞE AÇAR - Yayla Mah. 2588 Sk. No:14 İç Kapı No:2Manavgat/ ANTALYA

İHBAR OLUNAN: ÖMER ALİ TELLİ - Armağan İlci Mah. Serdar Oğlu Caddesi No:32 İç Kapı No:8 Merkez/ BURDUR

Talep eden kurum ile ihbar olunanlar arasında mahkememizde görülmekte olan velayet davası nedeniyle, ihbar olunan Ömer Ali TELLİ'nin bildirilen ve resmi/özel kurumlardan tespit edilen adreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen tebligatlar bila iade döndüğünden ve adres araştırmasına rağmen netice alınamadığından mahkememizce ön inceleme duruşma gününün, sosyal inceleme raporunun, dava dilekçesinin, tensip zaptının ve tevzi formunun ihbar olunana ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Dava dilekçesinde özetle; çocuğun velayetinin iptali hususunun ve velayet hususunun ardından vasilik hususunun değerlendirilmesi talep ve dava edilmiştir.

Manavgat ADM sosyal inceleme raporunda özetle; ihbar olunan Ayşe AÇAR'ın çocuk Erva Nur TELLİ üzerindeki velayet hakkının kaldırılması ve çocuk hakkında bakım tedbiri uygulanmasının gerektiği bildirilmiştir.

Dava şartları ve varsa ilk itirazların inceleneceği ön inceleme duruşma gününün atılı bulunduğu 04/07/2023 günü saat 15:00'da duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, gelmediğiniz taktirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, 2 hafta kesin sürede dilekçelerde gösterilen henüz sunulmamış belgeleri mahkemeye sunmanız ve başka yerden getirtilecek belgeleri getirtilebilmesi için gerekli açıklamayı yapmanız, aksi takdirde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu tarafınıza ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

(İlanen tebliğ, Tebligat Kanunu 31.madde hükmü gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ yapılmış sayılacaktır.)