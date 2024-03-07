T.C. MANAVGAT 2. İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 07.03.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/296 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/296 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Antalya ili, Manavgat ilçe, Hisar Mahallesi, 1866 Ada, 3 Parsel, 585,00m2 yüzölçümünde, arsa vasfında kayıtlı taşınmaz üzerinde kat irtifakı tesis edilmiştir. 29.09.1998 tarihinde yönetim planı oluşturulmuş binanın, satışa konu olan kat irtifakına ayrılan 1/7 arsa paylı 1.Kat 4 numaralı Mesken vasıflı bağımsız bölümün tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Bağımsız bölümün E-4 numaralı eklentisi vardır.Keşfe konu parsel üzerinde bir adet betonarme karkas yapı bulunmaktadır. Satışa konu 4 nolu bağımsız bölüm dairenin mimari projesine göre daire, yapının 1.normal katının kuzey cephesinde (merdivenden çıkınca sol tarafında) bulunan dairesidir. Projesine göre daire antre, we&slavabo, banyo, yatak odası, çocuk odası, oturma odası, mutfak, salon ve balkon mahallerinden oluşmakta olup, dairenin balkonları ile birlikte brüt inşaat alanı 130m2 olarak, net alanı ise 110m2 olarak hesaplanmıştır.Yapının;30.04.2004 tarih ve 2004 /108 ruhsat numaralı "Yapı Ruhsatı" (yenileme amaçlı verilmiş ve *ilk ruhsat tarihi 23.09.1997 tarih ve 156-01/01 nolu ruhsatlı inşaatır zemin katı 1 nolu konut için yenileme inşaat ruhsatı düzenlenmiştir.

Adresi: Antalya İli, Manavgat İlçesi, Bahçelievler Mah. 5010 Sakak, No:5,Atak Apartmanı, Kat:1, Daire No:4

Yüzölçümü: 585 m2

Arsa Payı: 1/7

İmar Durumu: Manavgat 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Alanları" içerisinde kalmakta olup, yapılaşma koşulları;Ayrık Nizam ve 3 Kat olarak tanımlanımıştır.

Kıymeti: 3.000.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/04/2024 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati: 25/04/2024 - 14:02

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/05/2024 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati: 23/05/2024 - 14:02

01/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.