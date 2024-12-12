T.C. MANAVGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 12.12.2024 - 00:00

Konu: 2022/192 Esas

Davacı Bekir Yıldırım tarafından Maliye Hazinesi,Manavgat Belediye Başkanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine tescil istemli dava açılmış olup,

Davacı tarafından Antalya ili, Manavgat ilçesi, Salur Mahallesi, Kabaca Ağaç mevkiinde bulunan; fen bilirkişi raporunda A harfi ile sarı boyalı alan olarak işaretlenen doğusu 132 ada 7 parsel, batısı 132 ada 6 parsel, kuzeyi 132 ada 5 parsel, güneyi kadastro paftasında yol olarak çevrili gösterilen 922.66M²'lik taşınmazın taşınmazın 60 yıldan fazla süredir zilyedlik ve tasarrufunda bulunduğunu öne sürülerek adına tescili talep edilmiştir.Mevki ve sınırları yazılı bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize yazılı olarak müracaat etmeleri ilan olunur.04/12/2024