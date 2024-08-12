T.C. MANAVGAT 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12.08.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/1048 Esas

KARAR NO: 2023/1609 Karar 08.08.2024

Mahkememizin yukarıda ve karar numarası yazılı 15/11/2023 tarihli ilamı ile 6136 Sayılı Kanun 13/1 maddeleri gereğince sanık Murat DOĞMUŞ hakkında Mahkumiyet kararı verilerek, karar tebliği için sanık Şehmus ve Fevziye oğlu 11/04/1982doğumluMURAT DOĞMUŞ'a tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

İş bu ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zapta geçirilecek beyan ile Manavgat Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.08/08/2024