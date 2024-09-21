T.C. MANAVGAT 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 21.09.2024 - 00:01

T.C. MANAVGAT 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2023/568 Esas

KARAR NO : 2024/579 Karar 17.09.2024

Mahkememizin yukarıda ve karar numarası yazılı 19/04/2024 tarihli ilamı ile sanık Murat Özgür ACER hakkında Mahkümiyet kararı verilerek, karar tebliği için sanık ( Hüseyin Avni ve Nazmiye oğlu 10/01/1978 doğumlu Elbistan Nüfusuna Kayıtlı ) Murat Özgür ACER'e tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

İş bu ilan tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zapta geçirilecek beyan ile Manavgat Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.17/09/2024