T.C. MANAVGAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 09.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/47 Esas

Dava konusu Antalya ili, Manavgat İlçesi, Cevizler mahallesi Cezler Boğazı mevkiinde bulunan dava konusu 103 ada 8 ve 12 numaralı parsel sayılı taşınmazlara ilişkin olarak; TMK'nun 713/2 maddesi gereğince davacı MEHMET YERLİ adına tapuya tescili talep edildiğinden; belirtilen bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise duruşmanın atılı bulunduğu 11/07/2024günü saat 11:10'a mahkememizde hazır bulunmaları veya yazılı olarak müracaat etmeleri İLAN OLUNUR.27/03/2024