T.C. MANAVGAT 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 26.07.2024 - 00:01

T.C. MANAVGAT 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/16 Esas

KARAR NO : 2024/151 Karar

Basit Yaralama ve Mala Zarar Verme suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21.02.2024 tarihli ilamı ile sanık Makhına Nasrullaevna DJABBAROVA hakkında TCK 151/1 maddesi uyarınca 2.000 TL adli para cezası, TCK 86/2-2 cümle uyarınca ise Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilerek, karar tebliği için sanık (Nasrulla ve Nasıba kızı, 03.05.1986 Özbekistan doğumlu) MAKHINA NASRULLAEVNA DJABBAROVA'ya tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

İş bu ilan tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zapta geçirilecek beyan ile Manavgat Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.17.07.2024