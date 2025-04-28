Yayınlanma: 28.04.2025 - 00:01

T.C. MANİSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/1413 Esas

DAVALI: KENAN TOZAK - 200*****806

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Mahkememizce yurtdışı adresinize dava dilekçesi tebliği için davetiye çıkarılmış olup, adresinde tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı Mehmet GÖKSU vekili tarafından dava konusu olan; Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karakılınçlı Mahallesi,159 Parsel, 333 Parsel, 562 Parsel, 296 Parsel sayılı taşınmazlar yönünden ortaklığın giderilmesine ilişkin dava açıldığı, işbu ilanın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde cevap dilekçenizi sunmanız, aksi halde dava dilekçesinde ileri sürelen vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, duruşma günü olan 10/07/2025 günü saat 10:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu HMK'nun 128, 129, 139 vd. maddeleri ve Tebligat Yönetmeliğinin 52. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.