Yayınlanma: 03.03.2025 - 00:01

T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/85- 86- 87- 88- 89- 90- 91- 92- 93 ESAS

Davacı Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı dava konusu; -2025-85 esas, Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karaali Mahallesi 204 ada 3 parsel sayılı taşınmazın davalılar RECEP BARDAK, NACİYE ÇAPARLI.

-2025-86 esas, Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karaali Mahallesi 201 ada 8 parsel sayılı taşınmazın davalılar EMİNE AYDIN, EMİNE YARDIMCI, MEHMET YARDIMCI, MUSTAFA YARDIMCI.

-2025-87 esas, Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karaali Mahallesi 206 ada 71 parsel sayılı taşınmazın davalılar AVNİ ERGİN, AYTEN ERGİN, HÜSNÜ ERGİN, İBRAHİM ERGİN, İSMAİL ERGİN, MEVLÜT ERGİN, SABRİYE ERGİN, SÜLEYMAN ERGİN.

-2025-88 esas, Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karaali Mahallesi 201 ada 9 parsel sayılı taşınmazın davalı GÖKÇE HAFRİYAT GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ DİNLENME TESİSLERİ TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

-2025-89 esas, Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karaali Mahallesi 246 ada 137 parsel sayılı taşınmazın davalılar HALİL EROL, MEHMET ALİ EROL, NECATİ EROL, HÜLYA DENİZ, NAZLI OKTAY, NİLÜFER ERGÜL.

-2025-90 esas, Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Gürle Mahallesi 360 parsel sayılı taşınmazın davalılar BİROL SOYSAL, SADIK GENÇAY, ZİŞAN KAYA.

-2025-91 esas, Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Gürle Mahallesi 207 parsel sayılı taşınmazın davalılar BİRGÜL ETİZ ÖZEKEN, MEHMET SEMİZ.

-2025-92 esas, Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karaali Mahallesi 202 ada 2 parsel sayılı taşınmazın davalılar AYDIN EKMEKCİ, GÖKSEL ATSIZ, GÜLCAN KEMİK, HABİB FÖBANER, HALİL İBRAHİM MAMUR, HATİCE BİLGİN, KAMİL KÜRŞAT EKMEKCİ, KAMİLE ZİHNİPAK, MUHAMMET OĞUZHAN EKMEKCİ, MUHARREM EŞER, MURAT EŞER, MUSTAFA EŞER, NAZLI BIÇAK, NURCAN SALĞAN, SALİH TURGUT EKMEKCİ, YÜKSEL ATSIZ.

-2025-93 esas, Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karaali Mahallesi 203 ada 1 parsel sayılı taşınmazın davalılar RECEP BARDAK, NACİYE ÇAPARLI.

TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "Manisa Organize Sanayi Bölgesi" projesinde 04/11/2020 tarih ve 54219661-752.0101/45 sayılı "Kamu Yararı Kararı" kararı ile Kamulaştırma Yararı Kararı gereğince yukarıda bilgileri belirtilen taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş, kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı yasanın değişik 8. ve 10. maddesi gereğince yerine getirilmiş anlaşma sağlanamaması sebebi ile kamulaştırma bedel ve tescil davası açılmış olup, aynı Yasanın 14. maddesinde belirlenen 30 günlük süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerini, açılacak davada husumetin Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına yöneltileceği, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Davacı Adına Tescili davasının duruşmasının 08/04/2025 günü yapılmasına karar verilmiş olup, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı, 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.