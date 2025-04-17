T.C. MANİSA 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 17.04.2025 - 00:01

T.C. MANİSA 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Esas-Karar No: 2025/307 Esas - 2025/296

TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C. MANİSA 3. AİLE MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2025/307 Esas

KARAR NO: 2025/296

HAKİM: Hasan Ali ÖZMEN 212062

KATİP: Deniz YILMAZ KOÇ 279177

KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLAR:1-BUĞLEM NİSA GÜRCAN - 20453468158 -Elvan Mah. 1818 Sk. No:3 İç Kapı No: 6 Etimesgut ANKARA

2- EROL EYMEN GÜRCAN - 37511319178 -Elvan Mah. 1818 Sk. No:3 İç Kapı No:6Etimesgut/ ANKARA

İHBAR EDEN: SARUHANLI NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

DAVA: Çocuk Mallarının Korunması

DAVA TARİHİ: 07/06/2024

KARAR TARİHİ: 14/04/2025

GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH: 14/04/2025

Saruhanlı İlçe Nüfus Müdürlüğünü 07/06/2024 tarih, 10136 sayılı yazıları ile velayeti kendisinde kalan baba Bilal Gürcan'ın yerleşim adresinin Ussel/Fransa olduğunu belirterek Medeni Kanunun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. Maddesi uyarınca gereği istemiştir, Saruhanlı Asliye Hukuk Mahkemesi davalı babanın son yerleşim yerinin Manisa olduğunu, görevli ve yetkili mahkemenin Manisa Aile Mahkemesi olması nedeniyle yetkisizlik kararı vererek mahkememize tevzi edilen dosya incelendi;

Mahkememizden çocuk mallarının korunması yönünde ihbarda bulunulduğu anlaşılmakla; davalının, eşinin vefat ettiği, geriye davalı ile müşterek çocukların kaldığı,küçüklerin henüz reşit olmadığı görülmekle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 01.02.2003 gün ve 2003/45 sayılı genelgesi uyarınca küçükler yönünden işlem yapılması gerektiği anlaşılmakla, aşağıdaki şekilde hüküm kurulması uygun görülmüştür.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Talebin kabulüne, M.K.’nun 353. maddesi gereğince sağ kalanBilal Gürcan'a yüklenen görevler gereğince;

a) Çocukların malları varsa 1 ay içinde bununla ilgili defteri mahkememize vermesine,

b) Çocukların mallarında yapılan yatırımda önemli bir değişiklik varsa bu durumun mahkememize bildirilmesine,

c) Çocukların mallarını yönetmekte yeterince özen gösterilmemesi halinde TMK nun 360-361. maddeleri uyarınca mahkememizce re’sen gerekli önlemlerin alınarak gerekli işlemlerin yapılacağının velayet kendisine verilen eşe ihtar olunmasına,

d) İş bu kararın sağ kalan eşe tebliğ edilmesine, HMK 341.vd maddeleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde bölge adliye mahkemesine başvurmak suretiyle istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.14/04/2025