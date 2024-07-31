Yayınlanma: 31.07.2024 - 00:01

T.C. MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2023/439 Esas21/12/2023

Konu : gaiplik ilanı

Davacı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açtığı davada, Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Umumi Mahalleler Mahallesinde bulunan55 ada 23 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Demire Nam ile Fatma H. isimli şahıslarınTMK 588. Maddesi gereğince gaipliğine, Manisa (kapatılan) 3.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2013/229 Esas -2013/768 Karar sayılı kararı ile Demire Nam ile Fatma H. Hakkında verilen kayyımlık kararının kaldırılması, TR37 0021 1000 0005 6111 9005 16 İBAN numaralı hesapta değerlendirilen meblağın Maliye Hazinesine intikaline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. Demire Nam ve Fatma H. isimli şahıs ile ilgili bilgi ve görgü sahibi olan şahısların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri, edilmediği taktirde bu şahsın GAİPLİĞİNE karar verileceği ilan olunur. 21/12/2023