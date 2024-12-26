T.C. MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 26.12.2024 - 00:01

T.C. MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/9 Esas

DAVALILAR : MEHMET NURİ ATAŞ Atatürk Mah. 5956 Sk. No:2 . Yunusemre/ MANİSA

TCKN: 228*****696

Davacı Manisa Yunusemre Belediyesi Başkanlığı tarafından davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil ) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ek rapor ve duruşma günü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 31/01/2025 günü saat: 09:40'abırakılmış olup; Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.