T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 07 Temmuz 2023

Örnek No:55*

2023/744 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/744 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Manisa İl, Yunusemre İlçe, UNCUBOZKÖY Mahalle/Köy, 3350 Ada, 2 Parsel, 9. Blok 7. Kat 32 No'lu B.B..

Adresi: 75. Yıl Mah. 5342 Sk. No:54, Şehzade Konutları, 9. Blk, 7. Kat, D:32 Yunusemre/Manisa Yunusemre / MANİSA

Kıymeti: 2.900.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/09/2023 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati: 26/09/2023 - 15:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/10/2023 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati: 26/10/2023 - 15:00

23/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.