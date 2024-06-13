T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 13.06.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/6908 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/6908 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Uncubozköy Mahalle/Köy,3441 Ada, 3 Parsel, 4 BB. Numaralı taşınmaz

Adresi: Uncubozköy Mah, Cemal Ergün Cad., No:57/B İç Kapı No:4 Yunusemre / MANİSA

Kıymeti: 3.200.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/08/2024 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati: 13/08/2024 - 13:30

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/09/2024 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati: 11/09/2024 - 13:30

10/06/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.