T.C. MARDİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN
ESAS NO: 2023/4157 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle Mardin ili, Artuklu ilçesi, Avcılar mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında TMK 713 maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
S.No
Pafta No:
Ada No:
Parsel No:
Yüzölçümü:
Cinsi:
Mevkii:
Dayanağı:
Krokisi:
183
3/A
Davacı Adı Soyadı:
Davalı Adı Soyadı
Dava:
NEHYETTİN ŞİMDİ
MALİYE HAZİNESİ
Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı)
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN01975338