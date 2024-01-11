Yayınlanma: 11 Ocak 2024

T.C. MARDİN AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/895 D.İş KARAR NO: 2023/907

Davacı NURŞİN SAĞER aleyhine mahkememizde açılan Diğer Değişik İşler davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :1-Talep eden Nurşin Sağer vekili Av. Zeynep Gül Doğan'ın talebinin kabulü ile; Nurşin Sağer'in (-28208556792) çocuğu Neva Sağer'e ( 65506033402) baba onayı olmadan VİZE BAŞVURUSU YAPILMASI İLE YURT DIŞINA GİRİŞ ÇIKIŞLARININ YAPILMASI İÇİN BÜTÜN YETKİLERİN ANNE NURŞİN SAĞER'e verilmesine, Kararın tebliğinden itibarin iki hafta içinde Mardin Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere yapılan inceleme sonunda karar verildi. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/12/2023