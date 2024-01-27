T.C. MARDİN AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 27.01.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/419 Esas

DAVALI: MOHAMAD ALHMIDY Merkez 1 Konteynır Kent 36Kilis-Kilis Merkez/Kilis/Türkiye00000 Kilis Merkez/ KİLİS Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Duruşma Günü: 06/03/2024 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 12/01/2024