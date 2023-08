Yayınlanma: 21 Ağustos 2023

T.C. MARDİN İCRA DAİRESİ'NDEN İFLASIN KAPANMASINA İLİŞKİN İLAN

2022/1 İFLAS 17/08/2023

Müflisin Adı : KEYFİSEYRAN İNŞ. TAŞ. GAYRİ MENKUL SAN. VE TİC. LTD ŞTİ,

Müflisin Adresi : Yalım Mah.218.Sok. Keyfiseyran Konutları No:3/K Artuklu / MARDİN

Müflisin Ticaret Sicil No :Vergi No: 5480501843 Mersis No: 0548050184300019

Mardin 1.Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi)'nin 11/11/2021 tarih ve 2019/963 Esas, 2021/1674 Karar sayılı (Doğrudan Borçlu Tarafından Talep Edilen) iflas kararı 26/01/2022 tarihinde kesinleşmiş, Mardin Ticaret Siciline 5884 no ile kayıtlı ve Yalım Mah. 218. Sok. Keyfiseyran Konutları No:3/K Artuklu/ Mardin adresinde faaliyette bulunan borçlu Müflis KEYFİSEYRAN İNŞAAT TAŞIMACILIK GAYRİMENKUL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ (Mersis no 0548050184300019) şirketi hakkında açılan iflas dosyası, Mardin 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin (Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) 07/07/2023 tarih ve 2019/963 Esas, 2021/1674 Karar sayılı Ek kararı ile İc.İf.K.nun 254.maddesi uyarınca BORÇLU OLARAK KAPATILMASINA karar verilmiştir.

İc.İf.K.nun 166.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. (İc.İf.K.254)