T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Yayınlanma: 22.08.2024 - 00:00

Sayı: 2024/97 Esas 02/08/2024

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ZEYNETTİN BAŞÇI gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP T.C. KİMLİK NO: 16088679038

ADI SOYADI: ZEYNETTİN BAŞÇI

BABA ADI: AHMET

ANA ADI: HANİFE

DOĞUM TARİHİ: 29/09/1959

DOĞUM YERİ: MARDİN

İKAMET ADRESİ: GÜL MAH. MİMARBAŞI SERKİS ELYAS LOLE KÜLTÜR VE SANAT SK. NO:81A ARTUKLU/MARDİN

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