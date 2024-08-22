T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN
Sayı: 2024/97 Esas 02/08/2024
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ZEYNETTİN BAŞÇI gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP T.C. KİMLİK NO: 16088679038
ADI SOYADI: ZEYNETTİN BAŞÇI
BABA ADI: AHMET
ANA ADI: HANİFE
DOĞUM TARİHİ: 29/09/1959
DOĞUM YERİ: MARDİN
İKAMET ADRESİ: GÜL MAH. MİMARBAŞI SERKİS ELYAS LOLE KÜLTÜR VE SANAT SK. NO:81A ARTUKLU/MARDİN
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